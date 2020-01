Les conditions de circulation sont bien plus favorables que ces derniers jours. Il n’y a pas de brouillard ce matin et la visibilité est donc bonne. Soyez tout de même prudents sur les routes. Voici l’Info trafic de ce vendredi 24 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident à Lambermont

Un accident impliquant deux véhicules s’est produit sur la E42 qui vient de Francorchamp à hauteur de Lambermont, à hauteur de Battice entre les bornes kilométriques 7.5 et 6.5. La bande de gauche est obstruée, ce qui provoque des files.

Travaux boulevard d’Avroy

Suites aux travaux du tram, la circulation est ramenée à une seule bande entre la rue Forgeur et l’avenue Maurice Destenay, dans le sens vers la place Saint-Lambert. Ces travaux provoquent de longues files et des ralentissements dans tout le centre-ville.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h45, le trafic est ralenti à partir de Vottem jusqu’à l’échangeur de Loncin.

Dans l’autre sens, en venant de Grâce-Hollogne ou de Hognoul, la circulation est perturbée dans l’échangeur de Loncin.

► À 09h20, la circulation est normalisée dans les deux sens.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée. À 07h45, la circulation est très ralentie entre Embourg et Chênée.

► À 08h20, la circulation est normalisée.

Accident sur la E42

Un accident s’est produit, tôt ce matin, sur la E42 qui vient de Liège, à hauteur de la borne kilométrique 15.5, un peu avant la station de Verlaine en direction de Namur. Le passage y est difficile, ce qui provoque des ralentissements.

La police et le dépanneur sont sur place à 06h25.

► La chaussée est libre à 07h30.

BRUXELLES ET BRABANTS

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. À 09h20, on ralentit entre Everberg et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche du carrefour Léonard. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Braine-l’Alleud à 07h30. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg, jusqu’à Overijse.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h30 ce matin, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Braine-le-Château et Beersel. Un accident s’est produit à hauteur de Halle, ce qui ralentit encore plus la circulation.

Dans l’autre sens, c’est entre Ruisbroek et Huizingen que la circulation est perturbée.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Grimbergen, en direction de Machelen.

Accident sur la E40

Un accident s’est produit vers 07h50 sur la E40 qui vient de Liège pour aller à Bruxelles, au niveau de la borne kilométrique 12.9 à hauteur d’Everberg. La bande de droite est obstruée.

► La chaussée est libre à 08h20.