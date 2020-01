Mons: mobilisation pour Mawda, un clip de rap est sorti (vidéo)

Mawda était âgée de seulement deux ans quand elle est décédée le 17 mai 2018. La petite fille n’est pas sortie vivante d’une course-poursuite entre la camionnette dans laquelle elle se trouvait avec d’autres migrants, et la police. Un coup de feu tiré par un agent de police lui a été fatal. Une campagne pour aider ses parents à payer leurs avocats vient d’être lancée ce jeudi. Même un clip de rap, «Battement de cœur», est spécialement sorti pour l’occasion. Depuis un an et demi, leurs deux avocats n’ont pas été payés mais continuent à représenter la famille. L’objectif est d’atteindre au moins 5.000 euros et idéalement 10.000 euros.

La famille de Mawda cherchait une vie meilleure en Grande-Bretagne mais elle n’est jamais arrivée à destination. La petite fille n’a pas survécu à la course-poursuite opposant la camionnette dans laquelle elle accompagnait ses parents, son frère et son oncle, à la police.