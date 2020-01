Vers un non-lieu pour la magistrate accusée d’escroquerie

Selon nos sources, le parquet général présentera un réquisitoire de non-lieu mercredi prochain devant la cour de cassation en cause de Karin Gerard, une magistrate bruxelloise suspectée de faux et usage faux et escroquerie à l’assurance.

