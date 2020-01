Voici les projets que Beliris va réaliser à Bruxelles cette année

Beliris gère depuis des années des grands projets de construction ou de rénovation à Bruxelles, en lien avec son rôle de capitale. Ce sera encore le cas en 2020.

Prolongement du métro vers le nord et nouvel éclairage au Cinquantenaire. Ce seront assurément les deux chantiers les plus emblématiques de ceux que Beliris, l’opérateur pour concrétiser l’accord de coopération entre fédéral et Région bruxelloise, va mener tout au long de cette année 2020.