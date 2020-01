Nouveau dispositif pour filmer les incivilités à Etterbeek

Quatre dispositifs intelligents ont été disposés dans les rues d’Etterbeek en ce début d’année. Chacun de ces dispositifs est composé de deux caméras qui fonctionnent individuellement et de manière autonome. L’une permet de faire un plan serré sur le véhicule ou l’individu qui commet un délit et l’autre prend un plan plus large pour pouvoir associer l’individu à son véhicule ou l’individu au dépôt clandestin.

La spécificité de ce système : les caméras n’enregistrent pas en permanence. L’enregistrement est déclenché, de jour comme de nuit, lorsque le dispositif repère un mouvement suspect dans la zone fixée par les autorités communales. Les images sont ensuite envoyées aux agents constatateurs désignés par le conseil communal.