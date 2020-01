Cinq boucles pour les PMR aménagées à Woluwe-Saint-Lambert

L’horodateur (dont on voit la trace blanche) a été déplacé. - Commune de Woluwe-St-Lambert

Depuis 2014, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a aménagé 5 boucles PMR, à savoir des parcours pédestres permettant aux personnes à mobilité réduite (PMR) de se déplacer en rencontrant un minimum d’obstacles. Pour améliorer encore la visibilité de ces boucles PMR, les logogrammes qui identifient le parcours viennent d’être remplacés par un modèle plus lisible et plus visible.