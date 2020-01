Michaël Vossaert réélu président de DéFI Bruxelles

DéFI s’est mis dimanche en ordre de bataille en procédant à l’élection d’une nouvelle secrétaire générale et des présidents de ses comités permanents pour Bruxelles, la Wallonie et la périphérie. Pour Bruxelles, le président sortant du comité permanent, le député bruxellois Michaël Vossaert, a été élu dès le premier tour, fort de 63% des voix (129 voix sur 210), devant l’échevine schaerbeekoise Deborah Lorenzino (28% - 58 voix) et Pierre-François Picquet, candidat aux élections communales de Schaerbeek en 2018 (9% - 19 voix).

L’événement était organisé sous la forme d’un congrès électif organisé à Nivelles quelques semaines après un autre rassemblement de ce type qui avait permis à la formation amarante de se choisir un nouveau président en la personnes de François De Smet.