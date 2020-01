Élu meilleur joueur étranger de l’histoire du championnat belge, Robbie Rensenbrink est décédé ce vendredi, des suites d’une maladie de longue date.

Un samedi soir sur terre pendant que l’âme du football romantique s’en est allée prendre l’air tout là-haut.

Un samedi soir où un pan entier de la jeunesse de milliers de quinquagénaires (et plus), supporters ou non de l’Anderlecht des années 70, se retrouve soudain avec le sentiment d’être eux aussi, quelque part, mis en bière.