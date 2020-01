Rhode: cette famille brésilienne expulsée à cause d’une avocate

Une famille brésilienne habitant Rhode-Saint-Genèse risque d’être expulsée ce lundi par l’office des étrangers. Pourtant, elle vit en Belgique depuis 11 ans, les parents travaillent et leurs enfants sont nés ici. En cause, un faux titre de séjour qui aurait été donné au père par une avocate portugaise véreuse.

C’est une famille on pourrait dire normale qui vit à Rhode-Saint-Genèse. Le père et la mère travaillent, ils ont trois jeunes enfants, qui vont à l’école comme tous les enfants de leur âge. Sauf que les parents sont brésiliens et, s’ils vivent en Belgique depuis plus de 10 ans, ils ne possèdent pas de titre de séjour en règle.