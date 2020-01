Retour manqué pour Zakaria Bakkali avec Anderlecht

Neuf mois qu’il attendait ce moment. Depuis le 7 avril et la défaite face à l’Antwerp lors des Playoffs 1, Zakaria Bakkali n’avait plus goûté aux joies de la compétition. Le retour s’est réalisé ce dimanche, le jour de ses 24 ans. Mais sa montée au jeu catastrophique lui fait comprendre que le chemin vers un temps de jeu plus conséquent est encore très long.

« Allez, on chante tous « Happy Birthday » à Zakaria ». L’arrivée de Zakaria Bakkali en zone mixte a été pour le moins originale. Le staff anderlechtois s’est peut-être dit que c’était une bon moyen pour détourner l’attention. Sauf que ce qu’on retiendra du dimanche du Liégeois, ce n’est pas qu’il fêtait ses 24 ans mais que son grand retour à la compétition a été un échec.