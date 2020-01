Bruxelles: déburt du procès des motards violents

procès concernant une rixe violente qui s’était produite en avril 2018 dans le club de motards Immortal MC s’ouvrira lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Dix suspects, qui sont membres ou liés à la bande des MC No Surrender, doivent comparaître. Ils risquent des peines allant jusqu’à 20 ans.

Au moins un des suspects, A.T est incarcéré dans le cadre d’un autre dossier portant sur une tentative de meurtre d’un membre de No Surrender. La bagarre dans le café New Orient sur l’Alsembergstesteenweg s’est déroulée dans la nuit du 13 au 14 avril 2018 vers minuit. Trois personnes, membres des MC Immortals, ont été grièvement blessés et une grande partie du mobilier du café a été détruite.