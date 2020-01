Bruxelles participe au Julian Assange Day ce mercredi

Dans un mois débutera à Londres, le procès de Julian Assange, dont l’extradition est requise par les États-Unis, pour avoir en 2010, comme fondateur, éditeur et journaliste du site Wikileaks, porté à la connaissance du monde des méfaits des armées américaines lors des guerres menées en Afghanistan et en Irak, ainsi que pour avoir publié des câbles de la diplomatie américaine.

C’est dans ce contexte que « Belgium4Assange », et le Comité Free Assange Belgium ont décidé de co-organiser, le 29 janvier prochain, l’Assange Day, une journée dédiée à liberté d’expression et d’information et de soutien à Julian Assange.