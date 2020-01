Jette et Uccle récompensées par le «fair-ô-mètre»

Courant 2019, un nouvel outil le «fair-ô-mètre» (FOM) est venu renforcer la campagne «communes du commerce équitable» (CDCE), une campagne déployée sur le territoire belge. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux au commerce équitable et de promotionner un mode de consommation responsable et éthique. Le «fair-ô-mètre» est un questionnaire à destination des communes belges. Il a pour ambition d’être un outil d’accompagnement et de partage des expériences des différentes communes participantes.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, 44 communes sont titrées « commune du commerce équitable » et une soixantaine sont candidates au titre. En 2019, première édition du FOM, 22 communes de la FWB ont répondu à l’enquête. Les quatre communes ayant obtenu les meilleurs résultats sont les communes de Rixensart, Jette, Soignies et Uccle.