Des activistes pour le climat devant le Cercle de Lorraine

Ce lundi 27 janvier vers 17h20, quelques 150 militants pour la justice sociale et climatique ont tenté d’empêcher la tenue de la conférence « Back From Davos » organisée par European Business Summit en au Cercle de Lorraine. Ils voulaient se cadenasser aux entrées pour bloquer l’entrée. Mais la police était présente en nombre les en empêcher. «Gilets jaunes, activistes climatiques et syndicalistes dénoncent l’accumulation de richesse d’une minorité responsable de la destruction de la planète et des inégalités et son accès privilégié au pouvoir politique», expliquent les organisateurs de ce blocage.

Chaque année à Bruxelles, une conférence de débriefing « Back From Davos » est organisée.