Manifestation d’activistes pour le climat: 3 blessés

Ce lundi 27 janvier vers 17h20, quelques 300 militants pour la justice sociale et climatique ont tenté d’empêcher la tenue de la conférence «Back From Davos» organisée par European Business Summit en au Cercle de Lorraine. Ce n’est que 19h45 qu’ils ont été dispersés. Il y a eu des échauffourées et 3 personnes (un manifestant et 2 policiers) ont été blessées.

Les militants était issus de 25 collectifs différents, parmi lesquels Act For Climate Justice, Les Macrales, Flashmob Justice Fiscale, Jeunes FGTB Bruxelles, les Gilets jaunes et Students For Climate. La police fait barrage et se tient devant les grilles du bâtiments. Certains activistes sont montés sur des poteaux. D’autres se sont enchaînés bras à bras par des tubes.