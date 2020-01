Plus d’automobilistes ont décidé de prendre la voiture ce matin, à cause de la grève prévue à Bruxelles. Il y a donc un impact sur la circulation. Voici l’Info trafic de ce mardi 28 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée. À 08h05, la circulation est fortement ralentie depuis Embourg jusqu’à la sortie du tunnel de Cointe. À 07h30, la circulation est très perturbée entre Embourg et Chênée.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h20, la circulation est ralentie à partir de Vottem jusqu’à l’échangeur de Loncin.

PROVINCE DE NAMUR

Accident à Dhuy

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit, vers 07h20, sur la E411 qui relie Bruxelles à Luxembourg à Dhuy, au niveau de la borne kilométrique 45.6. La situation est dangereuse.

Accident sur la E411

Un accident s’est produit, vers 07h10, sur la E411 qui relie Luxembourg à Namur, à hauteur de Conneux. La bande de gauche est obstruée au niveau de la borne kilométrique 84.5.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Objet encombrant à Recogne

À 07h10, on signale qu’une grande bâche se trouve sur la bande de gauche de la E411 qui vient de Bruxelles, à hauteur de borne kilométrique 133.8 à Recogne.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident dans l’échangeur de Jemappes

Un accident s’est produit, vers 06h30, dans l’échangeur entre la E19 qui vient de Bruxelles et le Ring de Mons, à hauteur de Jemappes, en direction de la France. Le passage est difficile dans cet échangeur.

Accident sur la E19

Un accident s’est produit, peu avant 06h ce matin, sur la E19 qui relie Mons à Bruxelles, à hauteur de la borne kilométrique 41 à Houdeng. À 06h50, les ralentissements commencent à Havré. Vous perdez près de 10 minutes dans ces ralentissements.

Accident sur la Ring de Charleroi

Un accident s’est produit, vers 06h30, sur le Ring de Charleroi, à hauteur de Fontaine-l’Évêque, en direction de Gouy.

Un accident s’est produit dans l’autre sens, presque au même endroit. La bande de gauche vers Heppignies est également entravée, le passage est difficile.

► La chaussée est libre dans les deux sens. Les files se résorbent à 07h40.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, vers 07h30, sur le Ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zelik, en direction de Waterloo. La bande de gauche est obstruée.

Objet encombrant sur le Ring

À 06h11, une plaque de bois se trouve dans la sortie 27 du Ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Waterloo, en direction de Zaventem. Le passage y est difficile.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. Un accident survenu à hauteur de Sterrebeek provoque de gros embarras de circulation. À 07h, on ralentit entre Haasrode et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles. Ces files remontent également sur la E314 qui vient de Louvain.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Ophain à 07h. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg, jusqu’à Rosières.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h ce matin, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Wauthier-Braine et Beersel. Un accident se serait produit à hauteur de Buizingen et serait une des causes de cet embouteillage.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Grimbergen, en direction de Zaventem, particulièrement à cause d’un accident.

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, peu avant 07h, sur le Ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen, en direction de Waterloo. La bande de gauche est obstruée. À 07h10, les files remontent jusqu’à Grand-Bigard.

► La chaussée est libre à 07h17.