Trois personnes de Jette emmenées à l’hôpital pour intoxication

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus lundi soir vers 19h00, dans un immeuble place Arthur Van Gehuchten à Jette, pour trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Celles-ci ont été emmenées à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

« Un technicien Sibelga s’est rendu sur place et son détecteur CO [monoxyde de carbone] s’est mis en route. Il a alors demandé les services médicaux et les pompiers sur place », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.