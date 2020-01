Henri PFR et Unicef organisent un concert géant au Palais 12

Le projet a germé dans le cerveau de l’artiste belge Henri PFR. Après une visite en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur d’Unicef est revenu avec une idée fixe: monter un concert caritatif avec des artistes belges – néerlandophones autant que wallons.

Alice on the Roof, Coëly, Selah Sue et Loïc Nottet ont déjà répondu présents. Une quinzaine d’autres noms devraient les rejoindre bénévolement le mercredi 29 avril au Palais 12 au Heysel pour une soirée-concert de 6 heures. Objectif : récolter des fonds pour construire des écoles en Côte d’Ivoire et permette la création d’un système ambitieux de recyclage du plastique.