L’entreprise Selfmatic déclarée en faillite

Le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles a déclaré en faillite l’entreprise Selfmatic, qui propose de kits prêts-à-monter pour les installations sanitaires, l’électricité et le chauffage central, indique-t-il mardi. Le curateur doit encore analyser le dossier, mais des dizaines de clients pourraient être lésés.

L’entreprise Selfmatic est installée à Ruisbroek, dans le Brabant flamand, et est surtout active en Région wallonne. Elle compte six magasins, notamment à Farciennes, Saint-Ghislain et Tournai.