La Ville de Bruxelles est ravie que son école maternelle et primaire néerlandophone Klavertje 4 ait été incluse dans le projet des contrats école. Ensemble avec les riverains et les parents, l'école de l’avenue de l’Héliport réfléchit comment elle peut devenir un lieu plus ouvert et renforcer son rôle rassembleur dans le Quartier Nord.

L’aménagement d'un parvis vert et sûr en terme sécurité routière, reliant l'école aux blocs de logements sociaux est prévu.