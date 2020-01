Bruxelles: Une 4e crèche Actiris pour les chercheurs d’emploi

Un nouveau lieu d’accueil de l’ASBL Maison d’Enfants d’Actiris vient d’ouvrir ses portes à Bruxelles. La crèche permet à des parents, à la recherche d’un emploi, d’accéder à une formation ou un travail. Le projet a pu voir le jour grâce à une collaboration entre Actiris et un fonds géré par la Fondation Roi Baudouin.

Il y a une place pour 3 enfants (de 0 à 2 ans et demi) avec des disparités importantes selon les communes. Il manquerait 20.000 places, rien que dans la capitale. À cela, il faut ajouter des tarifs souvent inabordables et des horaires peu flexibles. Or, à Bruxelles, 40 % des enfants vivent en situation de précarité. L’accès à l’emploi peut sortir ces familles de la pauvreté.