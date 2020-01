La Croix-Rouge recherche des bénévoles à Bruxelles

Selon une étude de la fondation Roi Baudouin, en 2020 la Belgique compte un million de personnes âgées souffrant de solitude. Avec l’avancée en âge et l’augmentation de la précarité, l’exclusion sociale est sans doute la crise sociohumanitaire du 21e siècle en Europe. La solitude est un enjeu invisible de santé publique au même titre que le tabagisme ou l’obésité. Les bénévoles de la Croix-Rouge rendent chaque année plus de 23.000 visites à quelque 2000 personnes seules, à domicile ou en maison de repos. Ils et elles organisent aussi plus de 200 activités en Maisons Croix-Rouge pour favoriser la rencontre et le lien. La demande est telle que 75 personnes isolées sont en attente de visite à Bruxelles.

La Croix-Rouge recherche donc activement des bénévoles pour ces visites, mais aussi des bénévoles pour encadrer les équipes actives sur le terrain (gestion et suivi des demandes, recrutement et intégration des nouveaux bénévoles etc). Chaque nouveau bénévole est encadré et reçoit une formation adaptée, dédiée à l’activité.