Augmenter la prime pour sécuriser les habitations à Uccle

La sécurité des personnes âgées est un problème auquel est confronté en permanence Uccle, la deuxième commune la plus âgée de Bruxelles. Cette problématique s’est renforcée ces derniers mois, suite à une hausse conséquente du nombre de cambriolages et de vols par ruse. Nombre d’Uccloises et d’Ucclois ont le sentiment de ne plus être en sécurité, surtout parmi les 20% de la population qui sont âgés de 65 ans ou plus. Le chef de corps de la zone de police Marlow a confirmé qu’une recrudescence de vols avaient bien eu lieu à l’automne.

La police a, par la suite, augmenté le nombre de patrouilles pédestres dans les quartiers à risque et une quinzaine de suspects ont été identifiés. Les conseillères libérales Diane Culer et Marion van Offelen estiment que des mesures supplémentaires peuvent être prises afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les seniors.