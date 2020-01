Piscine d’Ixelles: fermée depuis 5 mois et pas de chantier

La piscine communale d’Ixelles est fermée depuis septembre 2019. Le plus vieux bassin de Bruxelles n’est plus en mesure d’offrir une sécurité et une hygiène convenable à ses usagers. «Il est urgent de faire des travaux», confirme Romain de Reusme (PS), échevin des Travaux. Mais, depuis cinq mois, rien n’est fait. Cela inquiète la conseillère Dominique Dufourny (MR). Dans une interpellation déposée au conseil communal d’Ixelles, elle se demande quand débuteront les travaux. La réponse nous a été donnée par Beliris, l’organisme fédéral en charge de la rénovation. Le chantier doit débuter en avril et s’étendre sur deux ans. Plusieurs raisons expliquent la fermeture si longue avant le démarrage du chantier.

La première est technique : des essais doivent être faits avant les travaux pour vérifier les infrastructures. « Il faut attendre que la piscine ne soit plus en activité pour vérifier une série d’éléments », déclare-t-on chez Beliris, prenant pour exemple la destruction des carrelages.