Prudence ce matin. Bien que la météo soit plus clémente que durant la matinée d’hier, les routes peuvent être glissantes à certains endroits en raison des températures basses. Voici l’Info trafic de ce mercredi 29 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h25, la circulation est perturbée à partir de Vottem.

PROVINCE DU HAINAUT

Chaussée fermée à Dottignies

Un accident s’est produit entre un camion et une voiture, tôt dans la matinée, sur la E403 qui relie Tournai à Bruges, à hauteur de la borne kilométrique 15.1 à Dottignies.

Un camion s’est retrouvé sur le flanc, ce qui entrave totalement les bandes de circulation à 06h20. La chaussée est donc fermée, ce qui provoque des files jusqu’à Templeuve.

Le dépannage du camion risque de prendre du temps. Une déviation locale est mise en place via la sortie 4 « Dottignies Mouscron », vers la Nationale 58.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur le Ring

Un accident s’est produit, peu avant 08h, sur le Ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Strombeek-Bever, en direction de Waterloo. La bande de droite est obstruée.

► La chaussée est libre à 08h10.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. À 07h, on ralentit entre Heverlee et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Braine-l’Alleud à 07h. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg, jusqu’à Overijse.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h ce matin, la circulation est quasiment à l’arrêt entre Braine-le-Château et Beersel. Vous perdez entre 20 et 30 minutes dans cet embouteillage.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Grimbergen, en direction de Zaventem.

