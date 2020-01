Gay Pride Bruxelles: la prochaine sera sous le signe de la santé

La Belgian Pride 2020 a décidé d’attirer l’attention sur la santé mentale et physique des personnes LGBTI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexe), ont déclaré les organisateurs dans un communiqué mercredi. Ce thème sera abordé lors de plus de 70 événements partenaires pendant la période de la Pride du 8 au 24 mai. Le point culminant de cet événement sera la Pride Parade avec plus de 80 organisations et groupes participants le samedi 23 mai.

La Belgian Pride 2020 a décidé d’attirer l’attention sur la santé mentale et physique des personnes LGBTI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexe), ont déclaré les organisateurs dans un communiqué mercredi. Ce thème sera abordé lors de plus de 70 événements partenaires pendant la période de la Pride du 8 au 24 mai.