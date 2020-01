Ixelles: La motion «présidence du conseil hors maïeur» a 1an

Il y a un an, à l’initiative de l’opposition MR, Objectif XL et DéFI, le conseil communal d’Ixelles adoptait une motion demandant « de procéder, dans les meilleurs délais, à l'élection d'un président du conseil qui ne soit ni membre du collège, ni président du Conseil de l'action sociale ». L’opposition estimait qu’en démocratie, un chef de l’exécutif ne pouvait présider une assemblée législative, s’agissant d’une question d’équilibre des pouvoirs. Et qu’il est primordial pour le débat démocratique d’assurer la qualité des échanges, la gestion du temps de parole et le bon déroulement des travaux en toute impartialité. Un an après, malgré le vote de cette motion à une large majorité, force est de constater que le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) continue toujours à cumuler son mandat de bourgmestre avec celui de président du conseil communal d’Ixelles.

Les trois chefs de groupe de l’opposition regrettent ce manque de cohérence de la majorité Ecolo-PS : « Alors que les Ecolos sont toujours les premiers à venir donner des leçons de gouvernance et d’éthique, il est étonnant que, lorsqu’ils sont aux responsabilités, ils dissocient un peu trop longuement les paroles et les actes », déplorent conjointement Anne-Rosine Delbart, Geoffroy Kensier et G