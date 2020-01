Des problèmes récurrents de chaudière au RWDM

Un peu plus d’un mois après les actes de vandalisme dans l’économat des jeunes, l’académie du RWDM doit désormais faire face à un autre problème. En effet, depuis deux jours, la chaudière est en panne et prive donc les enfants de chauffage et d’eau chaude dans les vestiaires.

Dans de telles circonstances, les responsables ont été contraints d’annuler les entraînements ce mercredi. « C’est une situation qui est problématique et totalement indépendante de notre volonté. Si une solution n’est pas trouvée rapidement, nous devrons remettre les entraînements ce jeudi et peut-être encore ce vendredi.