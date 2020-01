200 élèves de Molenbeek manifestent pour un atelier de mécanique

Près de 200 élèves et professeurs de l’athénée royal Toots Thielemans de Molenbeek ont manifesté mercredi place Surlet de Chokier à Bruxelles, devant le cabinet de la ministre de l’Enseignement de la Communauté française Caroline Désir (PS), afin de réclamer l’atelier de mécanique attendu par une centaine d’élèves privés de cours depuis la rentrée scolaire de septembre.

Les élèves avaient préparé de nombreuses pancartes et banderoles portant des messages comme «Qui va investir dans notre avenir?», «Moins de baratin! On veut une vraie école!» et «École en mauvais état! Honte à l’État!». Les professeurs déplorent que les élèves de mécanique se retrouvent dans l’impossibilité d’acquérir les compétences pratiques nécessaires à leur métier.