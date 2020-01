11 % des voitures de police interdites en zones basse émission

425 véhicules de police, trop polluants pour rouler à Brxelles, Gand et Anvers - Belga

Sur les 3.772 voitures du parc automobile de la police fédérale, 425 sont trop polluantes et ne peuvent entrer dans les zones de basses émissions de Bruxelles, d’Anvers et de Gand. Faute de pouvoir les remplacer, on les envoie… « en province ».