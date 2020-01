Football (jeunes): l’Iris s’est mise en mode ascenseur

Le système des championnats de jeunes «Iris» a été mis en place il y a quelques années à Bruxelles. La nouveauté cette saison, c’est que deux clubs vont descendre de l’Iris Elite vers l’Iris Ligue. Deux autres feront le chemin inverse. Alors que les championnats viennent de reprendre, l’occasion est belle de s’intéresser de plus près à ce nouveau système.

Chaque lundi, les différents clubs bruxellois analysent scrupuleusement les résultats du week-end des différents championnats de jeunes. Et pour cause car, cette saison, a été mis en place un système de montée et de descente. Les deux derniers de l’Iris Elite (sorte de Division 1) descendront en Iris Ligue (sorte de Division 2).