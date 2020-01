Le SPF Finances organise trois ventes publiques qualifiées d’«exceptionnelles», en février, notamment à Bruxelles et Gembloux. Et pour cause: seront notamment vendues deux Ferrari, une Mercedes 280 SL ainsi que – c’est une première – une McLaren. Des véhicules qui sortiront inévitables du lot.

La première vente aura lieu le 6 février au FinShop de Bornem. Parmi les 63 véhicules, le SPF Finances met l’accent sur une Mercedes 280 L. Le car-pass étant manquant, seul un garagiste pourra se porter acquéreur.