La police de Bruxelles-Ixelles investira dans la proximité

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles maintiendra en 2020 une politique de recrutement proactive d’inspecteurs et d’agents de police. La zone maximisera également le travail policier mobile grâce aux technologies numériques et continuera à prendre des mesures pour améliorer la prise en charge des citoyens, a annoncé jeudi matin le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close à l’Hôtel de Ville, lors de la présentation du budget 2020 de la zone de police.

Le budget ordinaire pour cette année sera de 234,7 millions d’euros, soit 19,4 millions de plus qu’en 2018 et 3,7 millions de plus qu’en 2019. Le budget extraordinaire monte de plus à 19,6 millions d’euros, soit 8,3 millions de plus qu’en 2018 et 2 millions de plus qu’en 2019.