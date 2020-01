Schaerbeek: l’avenue Louis Bertrand est classée

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert, jeudi, au classement de l’avenue Louis Bertrand, une des plus majestueuses artères de Schaerbeek, voire de la capitale, qui relie la Chaussée de Haecht au parc Josaphat qu’elle rejoint en s’évasant autour d’un espace de plus en plus vert.

De nombreuses rues s’embranchent sur son tracé, long d’environ 900 mètres au nord et 600 mètres au sud et qui existe depuis plus d’un siècle.