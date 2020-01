Mathieu Cornet quitte le RWDM et retourne à Malines

C’était dans l’air depuis un petit temps mais c’est désormais chose faite: Mathieu Cornet quitte le RWDM. Il revient à Malines, le club auquel il appartient.

Depuis le début du mois de janvier, l’attaquant jouait avec la Réserve et son départ ne faisait plus l’ombre d’un doute suite aux arrivées de Senakuku, Guillaume et Nzinga. Il avait également eu des touches en Chine qui, jusqu’à présent, n’ont pas abouti. À noter que Bryan Verboom a également quitté le club.