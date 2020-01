La station Vandervelde est enfin équipée d’ascenseurs

Avec la station Vandervelde, 46 stations de métro sont équipées d’un ascenseur afin de rendre accessible la station de métro aux personnes à mobilité réduite. Six autres stations sont en cours de travaux. Une station a introduit une demande de permis. La situation pour les six dernières stations est, par contre, plus compliquée. Explications.

Les travaux, afin de rendre la station de métro Vandervelde accessible aux personnes à mobilité réduite, viennent de se terminer. La station de métro de la ligne 1 a été équipée de deux nouveaux ascenseurs. Cela porte à 46 le nombre de stations équipées d’ascenseurs afin de rendre la station accessible aux personnes à mobilité réduite.