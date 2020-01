Une aide pour les étudiants Molenbeekois !

Le collège des bourgmestre et échevins de Molenbeek a approuvé la mise en place d’un accompagnement spécifique pour les étudiants molenbeekois à la recherche d’un job étudiant. Aujourd’hui à Molenbeek Saint-Jean, le taux de chômage des jeunes est de 33%. Ce taux est plus élevé que la moyenne de la Région qui est de 27%. De plus, la commune compte près de 16.000 jeunes entre 18 ans et 29 ans.

Cet accompagnement sera assuré par le service Emploi de la commune. « À partir du mois de février et jusqu’à la fin du mois d’avril, les agents du service Emploi accueilleront tous les mercredis après-midi les étudiants molenbeekois à la recherche d’un job d’été.