Quelques problèmes rendent la circulation difficile ou dangereuse à certains endroits sur les routes ce matin. Voici l’Info trafic de ce vendredi 31 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Chaussée fermée à Tilff

La Nationale 633 qui relie Liège à Trois Ponts est fermée dans les deux sens au niveau de la borne kilométrique 9.8 à Tilff, au croisement de l’avenue Laboulle et de la rue Léopold.

Une grosse fuite d’eau, survenue tôt ce jeudi matin, avec déformation de la chaussée est en cause. Une déviation locale est mise en place.

► La situation devrait être rétablie aux alentours de midi, ce vendredi.

Ralentissements sur la E40

Comme chaque jour, la circulation est très perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. Principalement à cause des travaux effectués entre Rocourt et Alleur. À 07h30, la circulation est perturbée à partir de Rocourt.

Ralentissements sur la E25

Comme tous les jours, la circulation sur la E25 entre Tilff et le tunnel de Cointe est difficile durant la matinée.

PROVINCE DE NAMUR

Feux en panne à Moustier-sur-Sambre

Les feux de signalisation sont en panne sur la Nationale 90 qui relie Charleroi à Namur, à hauteur de Moustier-sur-Sambre, au carrefour formé par la Route de la Basse Sambre (N90) et la rue du Bois.

La situation est dangereuse. Suivez les règles de priorité : les automobilistes qui circulent sur la route nationale se trouvent sur une voie prioritaire alors que ceux qui viennent de la rue du Bois doivent respecter le panneau STOP, dans les deux sens de circulation.

► La situation devrait être rétablie vers 16h.

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Camion sur le flanc à Vaux-sur-Sûre

Un camion transporteur de mazout est sur le flanc dans un talus à droite de la chaussée sur la E25 qui relie Liège à Neufchâteau à hauteur de Vaux-sur-Sûre, en direction de Luxembourg. La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont obstruées.

Accident à Habay

Un accident s’est produit, avant 05h ce matin, sur la E411 qui relie Luxembourg à Bruxelles à hauteur de la borne kilométrique 159.4 à Habay. La bande de gauche est obstruée.

► La chaussée est libre à 06h55.

BRUXELLES ET BRABANTS

Embouteillages sur le Ring

La circulation est très ralentie à l’approche des Quatre-Bras de Tervueren. Sur le Ring extérieur, les files remontent jusqu’à Braine-l’Alleud à 07h. Ces files remontent également sur la E411 qui vient de Luxembourg jusqu’à Overijse.

Sur le Ring intérieur, la circulation est particulièrement compliquée à l’approche des travaux à hauteur de Halle, en direction de Grand-Bigard. À 07h05 ce matin, la circulation est très perturbée entre Braine-le-Château et Beersel.

Plus loin sur le Ring intérieur, la circulation est compliquée entre Grand-Bigard et Machelen, en direction de Zaventem.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, rejoindre Bruxelles par la E40 qui vient de Liège est assez compliqué. À 07h25, on ralentit entre Sterrebeek et l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.