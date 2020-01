Saint-Gilles: la place Van Meenen pourrait devenir piétonne

La commune de Saint-Gilles lance une étude pour analyser si la place Van Meenen peut être transformée en zone piétonne ou seulement partiellement.

Est-il possible de verdir fortement l’espace ou est-ce techniquement impossible? L’étude débutera le 24 février et durera trois mois. Un budget de 40.000 euros est dédié à cette étude. Afin de préparer la phase de conception, la commune de Saint-Gilles souhaite investiguer les différentes opportunités: dans quelle mesure est-il possible de modifier la mobilité dans et autour de la place?