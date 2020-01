D3A: Ganshoren et Jette vont mettre le foot bruxellois à la fête

Le football bruxellois sera à la fête ce dimanche après-midi du côté de la rue du Bois avec le duel au sommet entre Ganshoren et Jette. Deux équipes qui dominent la série de la tête et des épaules grâce, notamment, à la philosophie de leurs entraîneurs respectifs, Michel Delph et Sébastien Conte. L’occasion était belle de partir à leur rencontre.

Arrivé en octobre 2018 alors que Ganshoren était à la dérive, occupant alors la dernière place avec un bilan de deux points sur vingt-sept, Michel Delph a depuis lors réalisé des miracles. Il est tout d’abord parvenu à sauver le club, avant de construire sa propre équipe durant le mercato estival avec le succès qu’on lui connaît aujourd’hui.