El Kababri entre Zulte et Dortmund

Une clause cocasse existe dans son contrat.

Hotman El Kababri, qui avait disputé, à la surprise générale, la première journée de championnat sous la vareuse d’Anderlecht face à Ostende et qui avait ensuite disparu de la circulation, a signé un contrat de 18 mois avec Zulte Waregem. Il part gratuitement puisqu’il était en fin de contrat en juin et qu’Anderlecht a accepté de le libérer plus tôt.

Mais là où le deal prend une tournure cocasse, c’est qu’une clause existe dans son contrat disant qu’à chaque période de mercato, il peut être transféré gratuitement à Dortmund, le club allemand détenant les droits du joueur.

Ce deal a été préféré à un transfert direct chez les U23 de Dortmund avec prêt à Zulte Waregem à cause de l’imminence de la deadline. Le mercato ferme en effet à 18h en Allemagne et les différentes parties craignaient de ne pouvoir régler le deal dans le temps imparti. Anderlecht, qui a donc rompu son contrat, a tout de même veillé à négocier une participation à une revente éventuelle.