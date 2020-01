Mercato: le RSD Jette a saisi de belles opportunités

Leader, le RSD Jette s’est encore renforcé durant le mercato. Et avec quels renforts!

Sanharib Malki, qu’on ne présente plus, a décidé de revenir dans son club formateur. Et Ivan Ruiz-Cerqueira, qui avait planté 28 buts l’an dernier, est revenu après son intermède au Léopold. Un choix qui s’est avéré directement payant puisque l’attaquant a déjà inscrit six buts lors de ses deux premiers matches !