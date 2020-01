Mercato: Deux arrivées à Kosova pour sauver le club

Pour mener à bien sa mission de sauvetage, le Kosova Schaerbeek a enregistré deux arrivées durant cette période de transferts avec les signatures d’Abdennour Benamar et de Giscard Nkaji.

Le premier, 31 ans, devra apporter son expérience qu’il s’est forgée notamment à Utrecht (P-B), Al Hoceima (Maroc) et Pepingen-Halle. Le second, 22 ans, revient en Belgique après une expérience à Offenhausen en Allemagne. Et c’est ne sera peut-être pas tout.