Mercato: le secteur offensif du Léo remanié

Le Léopold enregistre deux départs de poids avec Ivan Ruiz-Cerqueira et Anthony Benazzi. Le premier a décidé de revenir à Jette où il était devenu le meilleur buteur de la défunte saison.

Du côté du stade Fallon, il n’avait jamais véritablement trouvé ses marques. Le second avait subi une grave blessure la saison dernière qui l’avait tenu éloigné des terrains durant près d’un an et a décidé de retrouver un coach qu’il connaît bien à Braine : Thierry Blindenbergh.