Mercato: Braine passe de trois à deux renforts

Après une première partie de championnat où le club sera passé à côté de ses objectifs, le CS Brainois a attiré trois joueurs pour terminer la saison.

Malheureusement, l’un d’eux ne pourra finalement pas jouer. « Il nous manquait un 9 », explique le manager de Braine, Henri Pensis. « Benazzi était la priorité de notre entraîneur qui l’avait connu au Léopold et à Walhain et on l’a eu. Avec Nendaka, il y a eu un problème de contrat (NDLR : voir par ailleurs) et il ne pourra pas être aligné.