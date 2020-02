Ce Bruxellois ne passera pas inaperçu à The Voice France!

Ce soir, Fayz tentera de faire se retourner les fauteuils de Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. - Bureau 233 / ITV / TF1

Il s’est montré persévérant, Fayz. Après plusieurs tentatives, à 38 ans, ce cuisinier et artiste bruxellois un peu fou (comme il aime se décrire), qui chante aussi bien le raï que le gospel, a enfin été remarqué par le directeur de casting de «The Voice» sur TF1. Ce soir, il tentera de faire se retourner les fauteuils de Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Et d’ainsi rejoindre un autre Belge, Antoine Delie, sur la prochaine étape.