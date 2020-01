Mercato: le RWDM a rajeuni ses cadres

Le RWDM s’est offert une sacrée cure de jouvence avec l’arrivée de six joueurs qui ont au maximum 25 ans.

Shelton Guillaume a 22 ans, Thomas Nzinga 21 ans, Erwin Senakuku et Shean Garlito 25 ans, Lucas Walbrecq 23 ans et Naïm Boujouh 23 ans. « On a amené de la vivacité et de la vitesse », explique le président molenbeekois, Thierry Dailly. « Cela nous permettra aussi d’avoir un meilleur équilibre. Et je suis très content car on a réussi à tenir l’ossature de l’équipe.