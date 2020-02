Anderlecht: un homme chute après une intoxication au CO

Une ambulance du Siamu de Bruxelles est intervenue vendredi soir, vers 19h15, rue Karel Vande Woestijne à Anderlecht pour une chute à domicile.

« A l’arrivée des ambulanciers leur détecteur de CO s’est immédiatement déclenché. Un homme, à l’état de conscience altérée, a été immédiatement évacué de l’appartement et mis sous oxygène. Les fenêtres ont été ouvertes pour aéré l’appartement. Un renfort pompiers, Sibelga et SMUR a été dépêché sur place.