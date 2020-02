Laeken, un des gagnants du concours Récupel

Près de 10.000.000 : voilà le nombre d’ampoules et d’armatures collectées grâce aux Belges en 2018. Une prouesse collective qui mérite d’être récompensée ! C’est dans cette optique que Recupel a lancé durant l’automne 2019 une campagne invitant chacun à présenter son «trésor caché» : un endroit remarquable, mais méconnu, qui mérite d’être placé sous le feu des projecteurs, au propre comme au figuré. «Souvenir de l’expo 58» à Laeken est un des «trésors cachés» gagnants.

Entre le 21 octobre et le 17 novembre 2019, pas moins de 249 « trésors cachés » ont été proposés à Recupel. Sur la base de ces envois, un jury spécialisé a nominé les sites les plus remarquables et techniquement possibles. Les 10 gagnants sont : Laeken (‘Souvenir de l’expo 58’), Hoeilaert (‘Oude gietijzeren weg’), Tamise (‘Het Voske’), Dinant (‘Le four à pain’), Yvoir (‘Collège St.