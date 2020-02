Anderlecht: un plan propreté par micro-quartier

Le service Propreté, les gardiens de la paix, les services en charge des contrôles urbanistiques et environnementaux et la Zone de police Midi travaillent tous ensemble pour obtenir des quartiers plus propres et plus agréables à Anderlecht. Une initiative prise par le bourgmestre Éric Tomas (PS), l'échevin de la Propreté Allan Neuzy (Ecolo) et l'échevin de la Prévention et de l'Urbanisme Alain Kestemont (DéFI), avec le soutien du collège échevinal.

En collaboration avec la Zone de police Midi, la commune a élaboré un nouveau plan pour faire d'Anderlecht une commune plus propre et prévenir les nuisances. Il est prévu de travailler en micro-quartiers et d'y consacrer des moyens supplémentaires pendant une période donnée afin de créer des quartiers plus propres et plus agréables à vivre, en collaboration avec les habitants.